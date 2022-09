Eduardo Frei realizó un fuerte llamado a la unidad durante el Plebiscito

Eduardo Frei.

El expresidente de la República de Chile entre 1994 y el 2000, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, llegó hasta su local de votación para votar en el Plebiscito Constitucional, donde aseguró que realizó su voto pensando en la paz y progreso para Chile.

“Los chilenos quieren una Constitución que sea de todos, apoyada por todos”, dijo el expresidente de la República. Además, “por seguridad y evitar mayor incertidumbre”, evitó dar el resultado del Plebiscito Constitucional.

El exjefe de Estado aseguró que Chile “quiere diálogo, paz y no la violencia de los extremos, junto con no querer incertidumbre”. Pese a que no dijo cuál fue la opción por la que votó, el ex líder ya había anunciado de manera pública.

Junto con eso, aseguró que “independiente del resultado de hoy en la noche, mañana se abre una nueva etapa, en la que hay que buscar acuerdos para hacer reformas”. “Lo que quieren todos los chilenos, es una constitución que sea para todos, apoyada por la gran mayoría, para no seguir en esa incertidumbre y permanente ambiente de intolerancia, totalmente encrispado”, agregó.

Por lo mismo, cerró sus razones, afirmando que “Chile se merece paz para progresar”. Finalmente, Eduardo Frei evitó referirse al interno de la Democracia Cristiana, específicamente por las diferencias respecto al apoyo a la Nueva Constitución. “El tema de hoy es el Plebiscito”, dijo el expresidente, sin responder ante las preguntas sobre su partido.