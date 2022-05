Eduardo Berizzo tendría a su primer "cortado" para el nuevo proceso de La Roja

El entrenador argentino realizará una “revolución total” para intentar conquistar la Copa América 2024.

Tras semanas de intensa búsqueda, la ANFP presentó la mañana del pasado lunes a Eduardo Berizzo como nuevo entrenador de la selección chilena para el proceso de la Copa América 2024 y el Mundial United 2026.

El Toto ofreció su primera conferencia de prensa en la ANFP, donde entregó sus primeros conceptos y reveló cómo se viene la mano en este nuevo proceso. Y en ese contexto, durante las últimas horas surgió un rumor que tendría relación con uno de los principales referentes de la Roja: Claudio Bravo.

De acuerdo a información publicada por La Tercera, el arquero sería el “primer cortado” del entrenador campeón con O’Higgins de Rancagua.

El medio reveló que el argentino no tendría contemplado al capitán en su “Era” que recién comienza. “Para el nuevo técnico de la Selección chilena, el recambio generacional tiene que ser ahora. Para Berizzo no es viable que el meta llegue con 43 años a la próxima Copa del Mundo”, indican en la publicación.

Eso sí, la edad no sería el único factor por el que el entrenador se inclinaría por otras opciones bajo los tres palos. De hecho, sus recientes lesiones y el hecho de que no sume tantos minutos en el Betis al alternar la titularidad con Rui Silva le restan puntos ante los ojos del ex ayudante de Marcelo Bielsa.

Finalmente, hay que señalar que Bravo no saldrá rápidamente de los convocatorias. El entrenador tendría pensado llamarlo a las nóminas, pero no con la intención de que sea el titular. La idea es que pueda traspasar su experiencia a Brayan Cortés y a otros jóvenes que reciban el llamado desde Juan Pinto Durán.