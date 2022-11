Eduardo Berizzo se lanzó "sin filtro" contra la FIFA y el Mundial de Catar 2022

El entrenador de la selección chilena de fútbol, Eduardo Berizzo, emitió una dura crítica en contra de la FIFA de cara al amistoso que sostendrá nuestro país contra Polonia, en el primero de sus dos duelos internacionales con varias bajas, principalmente porque algunos clubes no quisieron prestar a sus jugadores.

El técnico de la Roja se molestó, ya que sus rivales de este miércoles sí podrán contar con todos sus seleccionados, por lo que "la principal sensación es recibir el trato preferencial. Algunas selecciones pueden contar con sus jugadores, amparados por la legislación FIFA y otras no. Me parece una medida completamente incoherente".

Eduardo Berizzo está molesto en Europa.

Los polacos, al jugar el próximo Mundial Catar 2022, están amparados en el ente rector del fútbol para contar con cualquier jugador, a diferencia de quienes no clasificaron, ya que la doble fecha en este caso no obliga a los clubes, algo en que se amparó Blackburn Rovers para no prestar a Ben Brereton.

Por lo mismo, el 'Toto' aseguró que "me gustaría puntualizar que enfrentaremos a una selección que cuenta con todos sus futbolistas porque así lo decide la FIFA y, por otro lado, hay otras selecciones que no jugaremos el Mundial que la FIFA también decidió que los clubes puedan no prestarnos los jugadores, eso da pie a un partido hace un trato injusto".

"Después nosotros lo resolveremos, tenemos un número de futbolistas mayor a la convocatoria normal, porque esas cuestiones están previstas", explicó el estratega, ya que pese a la gran cantidad de bajas, decidió quedarse con el plantel que ya está en Europa.

Para el cuerpo técnico de la selección "la idea es resolverlo con los futbolistas que ya estamos aquí, la convocatoria fue más amplia, el número de futbolistas es suficiente y esperemos que no suceda nada a partir de mañana", aunque no descarta que si pasa algún inconveniente, "si hay otra baja, tal vez tengamos que reaccionar, pero en un principio la idea es que no".