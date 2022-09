Eduardo Berizzo no ocultó sus ganas de ir al Mundial de Catar por el TAS

El director técnico de la Selección Chilena de Fútbol, Eduardo Berizzo, sigue afinando los últimos detalles para la serie de duelos amistosos ante Marruecos y Catar en Europa. Por lo mismo, el entrenador no escondió sus ganas de disputar el Mundial dependiendo de la resolución al caso Byron Castillo en el TAS.

“Estamos expectantes también, me lo preguntaron en otra ocasión y preferí abstraerme de opinar, creo que no soy el indicado para opinar de una cuestión legal, desconozco los elementos y argumentos, si bien conozco los detalles judiciales o legales que requiere para contestar la pregunta. Estamos expectantes al nuevo proceso”, indicó en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Mauricio Pinilla celebró las Fiestas Patrias con ex pareja de histórico jugador de La Roja

“Yo enfocado en lo deportivo, no tiene la lista o la inclusión de futbolistas no está pensada en función de, estamos listos para cualquier escenario y yo estoy listo para cualquier escenario también, se lo he explicado a los futbolistas también así. Nos mantenemos expectantes, pero no soy la persona indicada para contestar sobre temas con la legalidad o proceso de este caso”, agregó el estratega de la 'Roja'.

Finalmente, el DT se refirió al nivel de Marruecos, primer rival en los cotejos amistosos. “Marruecos es un equipo dinámico, un equipo que ha cambiado de entrenador, este es su primer partido, venia jugando de buena manera con su entrenador antiguo. Con cualquier sistema de juego que usen, cuentan con jugadores muy rápidos y técnicamente muy veloces, pasan muy rápidos de defensa al ataque. Es un partido importante, es una gran prueba, un equipo clasificado al Mundial y en un proceso muy largo. Será una gran prueba para medir fuerzas”.

Recordemos que La Roja enfrentará a Marruecos este viernes 23 de septiembre a contar de las 16:00 horas.