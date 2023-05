Eduardo Berizzo hace pebre el nivel del fútbol nacional: "Me sorprende lo poco que se juega en Chile"

El fútbol chileno definitivamente no pasa por su mejor momento. La Roja (femenina y masculina) quedó fuera de los últimos mundiales y pocos jugadores brillan en el extranjero. Uno de los encargados para que las cosas mejoren es Eduardo Berizzo, quien está a maneja el combinado nacional masculino y quien dirigirá a la Sub 23 en los Panamericanos de Santiago 2023.

El DT realizó un análisis sobre la crisis que atraviesa el fútbol nacional y planteó varias ideas para que éste pueda mejorar. El estratega de 53 años apuntó a la "poca competitividad" que existe a nivel local.

"Sé que fui contratado para intentar clasificar a Chile al próximo Mundial, pero también quiero aportar para superar las carencias que tiene el fútbol chileno hoy. Lo más grave, para mí, es la falta de competividad y la lentitud con la que se juega", comenzó diciendo a LUN.

"Esto último es lo más característico del torneo chileno y que hace que la gente y la prensa diga que es malo o fome. Creo que la falta de competitividad tiene que ver mucho en esto y me sorprende lo poco que se juega en Chile a todo nivel", indicó el DT.

Eduardo Berizzo no solo se quedó en las críticas contra el nivel del fútbol nacional, sino que además entregó varias propuestas: "Realizar un torneo Sub 23 en Quilin con todos los equipos de Primera durante el receso; dividir la serie que juegan desde la Sub 17 a la Sub 21 en dos, y reformular la Copa Chile para que se jueguen emparejamientos en partidos únicos en un campo neutral".