Edson Puch entregó detalles de su fanatismo por el pádel

El exfutbolista de Deportes Iquique y Campeón de América con La Roja, Edson Puch, está viviendo su retiro de las canchas con la incursión de un nuevo deporte en su vida privada. Se trata del pádel, actividad que en los últimos años ha ganado gran notoriedad en el país, y que cada vez suma más adeptos.

Acostumbrado a la competitividad del fútbol, Edson ahora es parte de los campeonatos de la especialidad y está atento a los movimientos de los exponentes más destacados del World Padel Tour

Junto a su compañero, el argentino Baltazar Borgonovo causan sensación en Iquique con cada competencia en la que participan. “Entreno a diario con mi partner. Después de tantos años en el fútbol, viviendo día a día la competencia ya queda como parte de uno. Entonces, acá sigo de la misma forma. A pesar de que no hay tanta gente mirando como en un estadio, dentro de la cancha hay presión. No quieres errar y te presionas”, comentó a La Tercera.

El ex futbolista además reveló que si le hacen escoger entre estar pendiente a los torneos de fútbol y a los de pádel, tiene clara su elección. “Si a la misma hora están transmitiendo un partido de Juan Lebrón y un clásico del fútbol chileno, veo a Lebrón. La verdad, nunca me gustó ver fútbol. Solo me gustaba jugar. Así que Lebrón, 100 por ciento”, agregó.

Finalmente, el ex jugador se refirió a la mala percepción que algunas personas tienen a este deporte, considerando que “es algo tonto. Aún no entiendo por qué el hate al pádel”. “La gente de Iquique está muy motivada con el pádel. Hay muchos torneos. Es bueno que mucha gente haga deporte. Creo que esto del pádel es lo mejor que pudo pasar. Ahora, mucha gente que normalmente no estaba haciendo deporte lo hace diariamente”, cerró