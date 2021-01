Edmundo Varas insultó a todos los comunistas a través de sus redes sociales

El mensaje lo escribió en octubre del año pasado, y lo retuiteo para nuevamente explotar las redes sociales.

El ex chico reality, Edmundo Varas, anunció que será candidato a concejal por Estación Central bajo el alero de Renovación Nacional. El otrora ganador de "Amor Ciego" siempre ha mantenido una afinidad a la derecha, algo que ha dejado demostrado en redes sociales, donde suele lanzar frases realmente alarmantes con duras interpelaciones a la izquierda.

Lo último que escribió fue en octubre, pero que lo relanzó de nuevo, tiene relación con que trató a los comunistas de "flojos". "Los comunistas se hicieron ateos cuando leyeron en la Biblia: “Te ganarás el pan con el sudor de tu frente”", sostuvo el "Tranquilo Papá".

De inmediato recibió quejas y críticas por su reflexión, abalanzándose una importante cantidad de personas cuestionando sus palabras. Al parecer, va a tener difícil la elección Edmundo, en una comuna popular.

"Voh ctm alguna vez has tomado alguna pala, o has barrido las calle a pleno sol? Has destapado alcantarillas pa q los demás caguen tranquilos? Limpiate el hocico ctm", "Inmundo, tu te hiciste weon por obra y gracia de una mezcla de genes, no te culpo pero te gusta quedar de aweonao? Porque pa más no te alcanza culiao. A llorar drogado a la virgen", "La Biblia es libro de Adoctrinamiento para someter a los pueblos mediante el sometimiento, por eso la Iglesia Apoyo la Esclavitud forzada y las conquistas del Imperio Español y asesinaron pueblos originarios para Robar, la Burguesía se ha enriquecido robando y explotando", son algunos de los mensajes que recibió.