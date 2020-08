Dura pelea de tuiteros en redes sociales por excesiva llegada de haitianos a Chile

A raíz de las declaraciones del Ministro Pérez afirma que llegada de ciudadanos haitianos al país fue “perjudicial para los chilenos y para los migrantes”

El ministro del Interior tuvo palabras para el proyecto que busca modernizar la política migratoria nacional. Tras una reunión con Cancillería, el secretario de Estado llamó a rechazar las indicaciones presentadas por la oposición, advirtiendo que si son aprobadas “pasaríamos verdaderamente a una política migratoria desordenada, irregular y muy poco segura”.

El debate en las redes sociales estuvo muy candente:

Toda la razón ministro! No sólo afecta a la economía del país y a los ciudadanos chilenos, a los propios #haitianos también! Ellos viven en hacinamiento!!. El problema no es lo q haya dicho ministro, sino más bien quien lucro con la inmigración haitiana

#haitianos no soy racista pero si realista . Los extranjeros vinieron a aumentar la pobreza en Chile, aún que entren con papeles no tienen una buena condicion. No pueden abrir las puertas cuando el gobierno ni siquiera se ha hecho cargo de sus propios ciudadanos.