DT del Olympique de Marsella comparó a Alexis Sánchez con Cristiano Ronaldo

Tras ser presentado como el nuevo fichaje estrella del Olympique de Marsella, el delantero nacional Alexis Sánchez podría tener un debut oficial con su nuevo club este fin de semana en la Ligue 1 de Francia.

La noticia fue confirmada por el propio técnico, el croata Igor Tudor, quien informó que el “Niño Maravilla” está dentro de la lista de citados para el duelo contra Brest, por la segunda fecha del campeonato francés. “Alexis formará parte del plantel después veremos cómo lo usaremos”, indicó.

Además, el entrenador del cuadro marsellés se refirió a la forma de entrenar que tiene el tocopillano y no tuvo problemas para compararlo con Cristiano Ronaldo. “A Alexis lo he entrenado sólo dos veces, pero he visto muchas cosas en común con Cristiano, con lo que respecta a su dedicación al trabajo, si es que se pueden comparar a dos jugadores, cada uno por su carrera y su recorrido”, agregó

“Estoy muy contento con lo que he visto de Sánchez. Me habían hablado bien de él y lo que he visto en estos dos o tres entrenamientos lo confirma. Es un buen muchacho, dedicado a su trabajo, de buenas formas, que se entrena bien y veo que puede transformarse en una referencia”, agregó Tudor.

El primer desafío de AS70 con el Olympique de Marsella será este domingo cuando visite al Brest a partir de las 14:45 horas de Chile.