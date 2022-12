DT de Portugal se refirió a la suplencia de Cristiano Ronaldo en el Mundial Catar 2022

El entrenador de Portugal, Fernando Santos, aclaró la supuesta polémica con Cristiano Ronaldo y su suplencia contra Suiza en los octavos de final del Mundial de Catar 2022.

En conferencia de prensa, el experimentado DT desmintió la supuesta amenaza de CR7: “Él nunca me dijo que iba abandonar la concentración de Portugal. No me lo dijo. Hay que ver cómo es su actitud. Celebró los goles con sus compañeros, dio las gracias a los aficionados”.

“Tuve una conversación con Cristiano Ronaldo. Hablamos sobre la selección portuguesa. Fue antes del encuentro ante Suiza para decirle por qué iba a ser suplente. Le dije que no iba a ser titular en octavos de final”, añadió. En esa misma línea, Santos aseveró que “Cristiano no estaba feliz con la conversación, como es normal. Pero fue una conversación normal donde cada uno mostró su punto de vista. Una conversación normal”.

El entrenador de Portugal fue enfático en señalar que entiende el enojo del ex Manchester United: “Cuando un jugador es capitán de Portugal y empieza en el banquillo. Es normal que no esté feliz. Cuando le dije que no iba a jugar de titular me preguntó si era buena idea. Claro que no estaba feliz. Pero aseguro que nunca quiso dejar la concentración”.

El encuentro entre Marruecos y Portugal por los cuartos de final del Mundial Catar 2022 se jugará este sábado 10 de diciembre desde las 12 horas en el Al Thumama Stadium.