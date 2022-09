DT de la U femenina no tiene miedo en dirigir al plantel masculino para evitar el descenso

Un curioso candidato nació durante las últimas horas para que tome el "fierro caliente" de la Universidad de Chile, quienes una vez más se encuentran luchando para evitar descenso a la Primera B del fútbol nacional.

Pese a que aún continua en su cargo, es una hecho que la continuidad del técnico Diego López está siendo analizada por parte de Azul Azul y podría llegar a su fin si cae ante Coquimbo Unido en la próxima fecha del Torneo Nacional. Por lo mismo, desde la concesionaria ya han comenzado a buscar posibles remplazantes y ya barajan nombres como el de Dalcio Giovagnoli.

Sin embargo, la solución más concreta podría estar dentro del mismo club, ya que tienen la opción de recurrir, tal como en la primera rueda, a los servicios de Sebastián Miranda, quién ya asumió el banco de la U luego de la salida de Santiago Escobar.

Carlos Veliz, DT de la U femenina suena fuerte en el CDA.

Pero dentro de la institución existe otro candidato, se trata de Carlos Veliz, DT de la U femenina, quien mostró públicamente su disposición a hacerse cargo del plantel masculino en este complejo momento.

"Me seduce la posibilidad de dirigir el fútbol masculino, quiero probarme, me gustaría llegar, si llega esa chance no diría que no. Hay que estar preparado para esa ocasión. La idea es seguir trabajando día a día", señaló en conversación con DirecTV.

Al ser consultado por la posibilidad de hacerse cargo del equipo en caso de una desvinculación de Diego López, Veliz señaló que, "si la dirigencia piensa o estima que yo debo estar al mando de la dirección técnica del primer equipo masculino, yo no tendría problemas en aceptar ese desafío".

"Nosotros no somos ajenos a la realidad institucional del club. Somos conscientes de lo que pasa. Nos duele el momento que vive el equipo masculino de la U. Esperamos que los resultados mejoren de aquí en adelante", cerró.