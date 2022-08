DT de Everton denunció que fueron afectados por el arbitraje de Cristian Garay

"Nos perjudicó en la primera rueda ante la UC y lo vuelven a elegir para este partido", declaró.

El DT de Everton se sintió perjudicado.

El entrenador de Everton de Viña del Mar, Francisco Meneghini, vivió un momento de furia con el arbitro Cristian Garay, tras el empate a un gol frente a la Universidad Católica por la fecha 21 del Campeonato Nacional.

El juez del compromiso destacó por anular un gol a Matías Campos López por un leve empujón a Mauricio Isla y expulsar a Álvaro Madrid por un planchazo en el primer tiempo. "La expulsión no la vi. Vi de vuelta el gol de Mati Campos me parece mal anulado. Me llama la atención que nos vuelva a arbitrar este árbitro, es el mismo que árbitro en San Carlos con el mismo rival y con polémica. Ya me molesta la designación del mismo árbitro, no tengo nada contra él", inició 'Paqui'.

Además, el DT argentino manifestó que "Everton merece el mismo respeto que los demás clubes. Francisco Gilabert vuelve a dirigir después del escándalo en el fútbol chileno y nos arbitra a nosotros. Es una larga lista de situaciones que van cansando". "La designación de este árbitro (Cristian Gary) nos perjudicó en la primera rueda y lo vuelven a elegir ahora para dirigir este partido. No se entiende lo que cobra", agregó.

Finalmente, aseguró con resignación que harán un reclamo en la ANFP tras el arbitraje de Garay: "Sí (haremos el reclamo), pero después te mandan la jugada y te explican por qué te perjudicaron pero ya está, el partido está empatado y no hay nada que hacer. Dos veces con el mismo árbitro contra el mismo rival, Francisco Gilabert volvió y nos arbitró a nosotros. Roberto Tobar es el mejor árbitro del país y no nos arbitró nunca. No está bien".