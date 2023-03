DT de Colón tomó una dura medida con Brian Fernández tras un nuevo acto de indisciplina

Un nuevo escándalo protagonizó el siempre polémico jugador de Colón de Santa Fe, Brian Fernández, tras caer en un nuevo acto de indisciplina en su regreso al cuadro de Santa Fe. El ex atacante de Unión La Calera faltó a dos entrenamientos del “Sabalero” sin previo aviso y su técnico, Néstor Gorosito, confirmó que no entrenará más con el plantel.

“Yo le dije que le daba una oportunidad y le dí dos… ya está. No tenía permiso para no ir a entrenar. Hablaré con la gente del club. No soy sicólogo, la prioridad es el grupo y para mí son todos iguales”, explicó “Pipo” Gorosito en rueda de prensa.

En esa línea, el estratega argentino agregó que “ya le pasó un montón de veces. Me dijeron que me iba a pasar y me pasó. Lo hablé de todas las formas. Le dije que podía ser mi hijo, o un pibe de mi barrio, o un pariente, o un amigo. Y nada. Ya está. Es un tema que debe resolver él. Para mí, es un tema concluido”.

Recordemos que el jugador volvió a Colón de Santa Fe luego de su fallido intento de jugar en San Luis de Quillota y tiene contrato vigente hasta junio, pero por ahora no fue convocado a ningún partido de la Liga Profesional Argentina.

El delantero de 28 años ha tenido varios episodios en los que acusó problemas con las adicciones a las drogas, algo que le impidió transitar con regularidad sus ciclos como jugador de Racing, Ferro, Portland Timbers (EEUU), Deportivo Madryn; entre otros clubes.

Al recuperarse, Colón le dio una nueva oportunidad y le hizo firmar un vínculo hasta junio de 2023, pero desde el viernes su futuro parecer ser incierto.