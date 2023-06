Dramático mensaje de pareja atrapada en feroz desborde de un río se vuelve viral

Un dramático y desgarrador mensaje fue difundido en redes sociales, donde se muestra a un padre y una madre viviendo minutos de terror por la violenta crecida del río Ancoa, en la precordillera de Linares, Región del Maule.

Según indican los reportes oficiales, a las 21:24 de la noche de este viernes, Senapred solicitó evacuar preventivamente la ribera del Río Ancoa, por amenaza de desborde, lo cual ya habría ocurrido en vaarios sectores.

Tal sería el caso de Vega Ancoa, específicamente en el Condominio Las Cumbres, donde el agua ya habría llegado a las casas, según reportaron medios locales como Linares En Línea.

Dramático mensaje

En aquel lugar un hombre y su esposa decidieron grabar con su teléfono un dramático mensaje “de despedida” para sus familiares, justo antes de subir al techo de su casa, completamente rodeada por dos brazos del río.

“A lo mejor no pasamos de esta, porque no han venido los rescatistas. Así que vamos a subir arriba del techo. Por si acaso, me quiero despedir yo y mi señora. Los queremos a todos, los hemos querido siempre. Sean unidos. No peleen. Recuérdennos con cariño si nos pasa algo”, señaló el hombre.

Según se informa desde la zona, existe temor por una eventual apertura de las puertas de un embalse cercano, mientras, según trascendidos, se estarían movilizando equipos de rescate al lugar.

Familiares de la pareja habrían señalado que el rescate podría tardar hasta la mañana, pues solo sería posible con helicóptero.

