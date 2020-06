Dramática muerte de niño en clínica UC por negligencia estremece a Bienvenidos y a las redes

León un niño de apenas 4 años de edad, perdió la vida por negligencia médica, denuncian sus padres a través de redes sociales y medios de comunicación.

León fue llevado a la Clínica UC para someterse a un procedimiento médico que suponía la extracción de médula ósea que sería utilizado para trasplantárselo a su hermana de 7 años, diagnosticada con leucemia.

Los padres del infante acusan que de partida, al ingresar al recinto médico, no recibieron la atención adecuada para el tema, además denuncian que las instalaciones ofrecidas para realizar el procedimiento del niño, no eran las idóneas pues no dispusieron de un quirófano, sino de una sala de atención común y corriente.

Cabe destacar que la familia no ha recibido ningún tipo de ayuda, psicológica ni monetaria por parte de alguna institución o del Gobierno para palear los gastos incurridos y deudas que acarreó dicho procedimiento, mal ejecutado y donde, además, perdieron a su hijo.

La clínica tampoco ha emitido algún comunicado o declaración al respecto, aunque solo señalaron que “están investigando los hechos”.

Las criticas y denuncias por los usuarios de twitter han estado en cabida en la red social, que hasta se ha posicionado como trendin toppic #justiciaparaleon

