Dra. Herrera se quebró en "Bienvenidos" por emotiva foto de una pareja con COVID-19

Un emotivo momento se vivió en el matinal de Canal 13 al momento de tratar el tema del Covid y la situación critica que se vive en Chile.

Emocionante. No se podría describir de otra forma la emotiva situación que se vivió durante este lunes en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13, donde mostraron la cruda realidad que se está viviendo en el país en relación al COVID-19, reiterándole a las personas a que se cuiden y se queden en casa para evitar contagios.

En ese sentido, en el matinal mostraron la imagen de una pareja en la UCI que estaban tomados de la mano. El registro emocionó a la doctora Carolina Herrera quien luego de recordar a algunos de sus pacientes no pudo seguir hablando, llegando al borde de las lágrimas.

"En el fondo toca a esa persona y le da su saludo. La señora Rosita que le mandaba saludos a Jose que ya no está con nosotros, esos son nuestros pacientes...", alcanzó a decir la profesional. Sin embargo, la emoción fue más fuerte y tuvo que tomarse unos minutos para recuperarse de la impresionante imagen.

Te puede interesar: Sorprenden a carabineros usando vehículo policial para transportar a sus amistades en Petorca

Tras el emotivo momento, pasaron a Tonka Tomicic para que pudiera decir algo sobre el momento, pero tampoco le salió la voz y sólo se pudo escuchar un leve "no,no...".

Por lo mismo, el animador Sergio Lagos tuvo que salvar el momento y pasó a reflexionar sobre esta contagiosa enfermedad, revelando que ha perdido a varios cercanos.

​​​​​

"Es necesario respirar profundo doctora porque sin duda que lo que estamos viviendo es mucho mas que ciencia ficción. Es una realidad que nos supera a todos. Yo mientras escuchaba cada uno de sus testimonios, pensaba que efectivamente yo ya he perdido a tres personas en esta pasada. Madres y padres de amigos, tengo un amigo hospitalizado, varios cercanos míos han estado contagios por Covid. Yo los invito, porque me imagino que esta situación que estamos viviendo requiere que levantemos la energía, requiere que nos carguemos de un ánimo especial para salir a la calle, para hacer lo que tenemos que hacer, para trabajar, para levantarnos, para no ceder en nuestra propia existencia", expresó.

Te puede interesar: Alejandra Matus reveló sin miedo quién atacó al equipo de prensa de TVN en Tirúa

"Yo los invito a todos ustedes que hagan una reflexión. Que piensen cuando partió la pandemia cual fue el primer caso cercano a ustedes que conocieron (...) Sin duda que ahí ustedes van a encontrara a personas que simplemente ya no están y que han dejado un vacío enorme. A mi me pasa que siento que hemos fallado, repito hemos porque siento que aquí nadie se libra de esta situación, hemos cometido errores de todo tipo y esperamos poder reconstruir alguna señal que nos permita mantener más control frente a esta situación", cerró.