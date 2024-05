Dr. File apunta sin filtro contra Amaro Gómez-Pablos y la Dra. Cordero: ¿por qué se fue de Chile?

En una entrevista para el programa Todo Va a Estar Bien, Cristián Contreras más conocido como Dr. File contó porque decidió alejarse de Chile y apuntó con todo en contra de Amaro Gómez-P y la Dra. Cordero, a quienes en algún minuto consideró amigos. Sobre la misma reveló que cuando intentó tener una carrera política recibió fuertes amenazas de muerte.

“¿Por qué te alejaste de la televisión? ¿Por qué te alejaste de Chile?” le preguntó Eduardo De la Iglesia a lo que el entrevistado comentó que decidió alejarse de muchas personas que le dieron la espalda. “Mira, por ahí por el año 2019 se me ocurrió armar un partido político de centro y, producto de esa experiencia, recibí amenazas de muerte" comentó.

Dr. File se refiere a su enemistad con conocidos rostros públicos

"Debido a eso, y debido a que en 2020 y 2021 se vivió una situación muy densa con confinamientos y me dieron la espalda muchos amigos, colegas. Recibí críticas injustificadas que me hicieron decidir tomar un poco de distancia, respirar un poco” añadió el doctor. Quien además aclaró que “no se formalizó en ninguna investigación, pero sí yo sé que hubo personas de una extrema izquierda política que me atacaron directamente, pero también de una derecha política”.

Sobre las amenazas contó que “a veces uno dice cosas que molestan y surgen estos elementos radicales. Muchos de ellos son cobardes y te meten cuchillos por la espalda" y recordó que “hubo muchos colegas, personas que irrumpieron en defensa del confinamiento y con el cual yo no estuve de acuerdo. Yo fui muy crítico de la política sanitaria que se impuso en el mundo. Aquí se obligó a las personas a inyectarse, se confinó y yo no estaba de acuerdo”.

“Yo velé por la libertad de elección. Se me ocurrió romper una mascarilla y decir ‘libertad’, y por eso me cayeron las penas del infierno. Ahí aparecieron personas innombrables, ex amigos, personas que trabajan para la ONU como Amaro Gómez-Pablos, es un globalista” lanzó sobre el conocido periodista.

Luego se refirió a la diputada Cordero. “Otra, la doctora Cordero. Yo la estimo, pero veo que es una persona muy amargada, quizás le falta amor en su vida, le falta una pareja que la ame, para no tener que siempre estar buscando donde tú estás mal, donde te equivocas” cerró.

