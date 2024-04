Dos gigantes de Sudamérica buscarían el fichaje de Alexis Sánchez: "Se contactaron"

Tras consagrarse como campeón de la Serie A, todo parece indicar que Alexis Sánchez deberá preparar sus maletas para abandonar el Inter de Milán, pues no solo no tuvo protagonismo en la presente temporada, sino que no está en los planes del cuadro italiano para el próximo ciclo, y dos gigantes sudamericanos buscarían su contratación.

Así es, el "Niño Maravilla" finaliza su vínculo con los nerazzurri en junio de este año, y diversos medios europeos han confirmado que no le renovarán su contrato, lo que despertó el interés de diversos clubes del Viejo Continente y Sudamérica, los que todavía ven un gran nivel en los pies del atacante chileno a sus 35 años.

En esa línea, recientemente se dio a conocer que River Plate y Flamengo se habrían metido de lleno en la carrera por hacerse con los servicios del goleador histórico de La Roja, e incluso ya habrían tenido sus primeros acercamientos con el tocopillano para traerlo de vuelta al continente, donde ven con buenos ojos sumarlo a sus filas para sus respectivos torneos locales e incluso Copa Libertadores.

Así lo reveló el periodista Uriel Iugt, quien a través de su cuenta de X afirmó que ambas escuadras comenzaron a acercarse al círculo del crack chileno: "River y Flamengo se contactaron en los últimos días con el entorno de Alexis Sánchez. Es prácticamente un hecho de que no renovará su contrato con el Inter".

Además, el comunicador no solo aseguró que argentinos y brasileños quieren contar con el delantero, sino que incluso expuso que Udinese Calcio y Galatasaray se mantienen expectantes a la situación de Alexis Sánchez en el Inter de Milán: "Udinese sueña con su regreso y el Galatasaray también lo sigue de cerca".

