Donald Trump alzó la voz ante la relación China-Venezuela

El mandatario norteamericano acusó a la OMS de privilegiar a China en la crisis sanitaria por Covid-19.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no está "contento" con el acuerdo que suscribieron los mandatarios de China, Xi Jinping, y Venezuela, Nicolás Maduro, para ampliar su cooperación frente al Covid-19.

El líder estadounidense se refirió a este hecho durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en respuesta a las preguntas de una periodista sobre el pacto entre Xi y Maduro, al que Washington ha acusado de terrorismo y narcotráfico, además de ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

"No estaríamos contentos si eso se ha producido. No he hablado con el presidente de China sobre Venezuela, sobre ese aspecto de Venezuela, pero si eso ha ocurrido no estaré contento. No estaré contento", manifestó el republicano.

Preguntado sobre si le preocupa que el acuerdo sobre el virus se extienda a otros aspectos económicos, el gobernante estadounidense respondió que "estoy preocupado por todo. Me preocupa todo, por eso no duermo mucho. Yo me preocupo por todo, pero no estaría feliz con eso".

Además, el mandatario acusó a la OMS de haber privilegiado a China en la crisis del coronavirus y esta semana amenazó con suspender la contribución de su país a esa organización.

Según la Cancillería venezolana, en una llamada telefónica, Xi aseguró que las autoridades chinas están "dispuestas a ampliar la cooperación en las próximas semanas", luego de que su país enviase varias toneladas de ayuda humanitaria en los últimos días.