Para MegaPlus, Don Francisco reveló que prepara una segunda carta para El Mercurio, luego de haber criticado las medidas del Aeropuerto de Santiago para personas con movilidad reducida. Esta vez el presentador de televisión pretende hablar sobre las medidas sanitarias del terminal aéreo.

En entrevista con Karen Doggenweiler, Mario Kreutzberger dio a conocer su preocupación por los problemas sanitarios del lugar. “Me percaté de que en los baños no había papel higiénico, ni para las manos ni para el WC, solo dispensadores vacíos. Además, estaba todo sucio. En ese momento, volví a sentirme en el tercer mundo. Es importante que los baños sean prioridad, ya que demuestran un poco lo que es realmente el país”, declaró.

En el capítulo de “45 minutos con” de Megaplus, el conductor también conversó sobre sus nuevas propuestas para mejorar el trato a personas con discapacidad que pasen por el aeropuerto.

Las nuevas críticas de Don Francisco en cuanto a mejoras para personas discapacitadas

El presentador de la Teletón, quiso hacer un hincapié en las medidas a nivel de vuelos nacionales.

“Al terminar mi viaje por Punta Arenas, tomé un vuelo de regreso a Santiago, el avión aterrizó en la última puerta de salida del aeropuerto. ¡Imagínate! Nuevamente tuve que caminar 3.500 pasos para llegar a la entrada principal, o sea, 2.2 kilómetros. Sigo observando que en los vuelos nacionales no hay ningún carro eléctrico, sólo sillas de ruedas básicas. Empezamos bien, pero todavía falta más cobertura”, señaló.

No todo fueron críticas, el presentador también quiso dar las gracias al aeropuerto por considerar sus opiniones pasadas y expresó que “realmente compraron más sillas de ruedas. Cuando llegué de Estados Unidos estaban visibles en una fila, muy bonitas. Además, había carros eléctricos, de hecho, me subí en uno de ellos, a pesar de que me gusta caminar”.