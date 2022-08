Don Francisco explicó sus razones para dejar la animación de la Teletón

El histórico animador del evento señaló que prefiere dar un paso al costado y agradeció a todos por el cariño que siempre le tuvieron al mando de la cruzada solidaria.

Don Francisco le dijo adiós a la Teletón.

El histórico animador de televisión, Mario Kreutzberger, más conocido en el mundo latino como Don Francisco, confirmó que dará un paso al costado de la Teletón. La medida la dio a conocer mediante una carta publicada en el diario El Mercurio. Allí, si bien señaló que se apartará de la animación del espacio, también dejó abierta la puerta para colaborar cada vez que lo requieran.

“En esta fecha, en que celebramos en Chile el Día de la Solidaridad, quiero compartir con los chilenos y chilenas todos, algunas reflexiones y, especialmente, darles las gracias. Las gracias, porque han hecho suya la Teletón y han sido pilares fundamentales de esta gran obra”, señaló el hombre detrás de Sábado gigante.

Luego recordó que “cuando comenzamos en 1978, era imposible imaginarse qué era lo que podíamos lograr entre todas y todos. Chile hizo un esfuerzo, y siempre pudo. Los mejores sueños se han convertido en realidad gracias a los chilenos y chilenas”. "Es un acto de solidaridad que ha permitido rehabilitar a más de 100 mil niños y niñas, jóvenes y familias, y que permite atender en forma gratuita, actualmente a 32 mil pacientes desde Arica a Coyhaique”, agregó.

Para cerrar, respecto a su salida de la cruzada solidaria, Kreutzberger explicó sus motivos. “Como saben, creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario. No voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré colaborando con Teletón dónde y cuándo me necesiten”, relató.

“En mi reflexión, estoy convencido de que la Teletón no es obra de una persona ni de un grupo determinado. Teletón es un legado colectivo que enorgullece a Chile; le pertenece a todo el país y tenemos motivos de sobra para sentirnos todos orgullosos de lo que hemos logrado, actuando en comunidad y con solidaridad”, agregó.

“Teletón siempre ha sido un ejemplo de lo grande que podemos ser cuando nos unimos en torno a una causa, poniendo, en primer lugar, el bien común, la dignidad, la igualdad, la inclusión y la solidaridad (…); quiero agregar que Chile siempre pudo. Mis agradecimientos”, cerró.