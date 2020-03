Don Francisco envió una carta a los animadores para impulsar la Teletón

Según el medio el Desconcierto, Mario Kreutzberger mandó un escrito a los comunicadores que protagonizarán el evento.

A pesar de la crisis mundial que se vive por el Coronavirus, el animador no quiere dar su brazo a torcer y sigue preparando el evento que va en ayuda de los niños con capacidades diferentes de Chile.

"Con un “Estimados Colegas” comienza la misiva que esta tarde Mario Kreutzberger hizo llegar al grupo de whatsapp Comunicadores Teletón, creado con el fin de que se genere una buena relación entre quienes deben informar sobre la obra y quienes pueden contestar las legítimas dudas de la opinión pública, sobre todo en esta contingencia 2020", informó el medio anteriormente citado.

La idea es hacer un programa digital sin público asistente y con la cooperación a través de las distintas plataformas sociales-

Mira la carta a continuación:

Como habrán visto y leído estamos haciendo este año una Teletón diferente.

La hemos llamado “TELETON TE ACOMPAÑA”.

La idea es precisamente acompañar y unir a los chilenos promoviendo especialmente la Solidaridad…

Mas que nunca hoy necesitamos acercarnos, ayudarnos, derrotar la soledad.

Tenemos que sacar lo mejor de nosotros y hacer florecer la humanidad que nos caracteriza en los momentos difíciles.

La primera meta de este programa es proteger nuestra vida, tu vida, la de tu familia y la de todos los que vivimos en este Chile que todos queremos.

Esta Teletón será en vivo pero virtual, con algunos animadores desde el Teatro Teletón y otros desde sus casas para compartir .

Será un programa interactivo, y nos comunicaremos con artistas y con el público desde sus casas.

Con expertos invitados, responderemos inquietudes del COVID-19 y otras preguntas que recibamos en selfi-videos a través de las redes sociales

Estaremos conectados desde las casas de nuestros pacientes y sus familias, y con los profesionales y colaboradores de Teletón.

La donación también será a través de un nuevo sistema digital.

Esta vez los bancos mas importantes del país se han unido y recibirán donaciones en la cuenta 24.500-03. Han dicho presente:

BANCO DE CHILE, presente desde nuestra primera Teletón en 1978

BANCO SANTANDER

BANCO BCI

SCOTIABANK

BANCO DEL ESTADO

BANCO ITAU

BANCO RIPLEY

BANCO CONSORCIO

BANCO SECURITY

BANCO INTERNACIONAL

BANCO BIC

El programa mezclará información de actualidad con artistas nacionales e internacionales que ya se han comunicado con nosotros o lo harán en los próximos días. Mostraremos los mejores momentos vividos por nuestra Teletón en estos 41 años y las historias de vida de nuestros pacientes, especialmente las que hemos preparado durante este último año.

Quisiera pedirles que desde hoy promuevan esta “TELETON TE ACOMPAÑA”, haciendo notar las necesidades económicas que tiene Teletón para terminar el año.

Luchemos por mantener la esperanza de rehabilitación de nuestros 32.000 niños y la continuidad del trabajo de los 1200 funcionarios de Teletón.

Cuando nos hemos unido en un esfuerzo solidario nunca hemos fallado.

Hoy Chile y la Teletón nos necesita.

Muchas Gracias

Los cibernautas no están de acuerdo con que se lleva a cabo el evento:

Yo no donaré nada a la #Teletón Lo siento, pero este mes me pagarán el mínimo y aún no se sabe si en abril nos pagan o nos despiden 🤷🏻‍♀️