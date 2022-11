Don Francisco encaró a Mauricio Pinilla por sus escándalos amorosos

El rostro de Radio Agricultura, Mauricio Pinilla, tuvo como invitado ilustre a su programa "Fuera del Área" a Mario Kreutzberger, más conocido como "Don Francisco", quien provechó de darle unos consejos sobre su vida amorosa y farandulera.

Recordemos que este ha sido un año turbulento para el ex ídolo de la Universidad de Chile en lo personal y laboral. El futbolista terminó su largo matrimonio con Gissella Gallardo tras 13 años de casado. Una decisión que le ha significado un gran número de críticas. Además, los rumores que vinculan a Pinilla con Gala Caldirola son la principal fuente de insultos para el ex jugador. La propio Gallardo confirmó hace un tiempo que este romance entre su ex pareja y la de Mauricio Isla era cierto.

Por otro lado, 'Pinigol' también se ha encontrado con diversos desafíos en el ámbito laboral al empezar una carrera de conductor en televisión y hacer entrevistas radiales. En un momento de este episodio, Mauricio Pinilla sorprendió al preguntarle al reconocido animador nacional "¿qué consejo me daría su terapeuta?". Ante esto, le entregó unas sinceras palabras: "Que te tranquilices, y que enfrentes la vida".

Mauricio Pinilla con Don Francisco.

"Hay una etapa en que uno se cree lindo, no hay nadie que no se crea lindo, y es una etapa difícil. Entonces, cuando uno se da cuenta de que no es tan lindo, tiene que construir para adelante, y para lograrlo, en cualquier cosa, esta es una opinión muy personal, dentro de un equilibrio con sueños", agregó el ex presentador de TV.

Finalmente, el ex animador de Sábado Gigante no terminó ahí y cerró diciéndole a Pinilla que "tiene que haber alguien que cuando uno se eleva mucho, como un volantín, lo tire para abajo y cuando se va a pique te tome y diga ‘levántate’, y ese casi siempre es la pareja de uno”.