Don Francisco dio inicio a su despedida de la Teletón con un emotivo discurso en pantalla

El querido animador nacional, Mario Kreutzberger, popularmente conocido como Don Francisco, habló la noche del pasado viernes en la Obertura de la Teletón 2022, dejando ver que pronto dirá adiós a ser el hombre ancla de la obra solidaria.

“Esta noche es una noche muy emocionante para mí, por supuesto. Lo primero que tengo que hacer, parafraseando a Violeta Parra, es dar gracias a la vida, porque tuve la gran oportunidad, el privilegio, de poder estar 44 años participando de esta campaña de la Teletón, una tremenda oportunidad“, comenzó diciendo el animador.

Tras ello, el presentador agradeció a la gente que ha colaborado con la obra solidaria. “Gracias por haber estado presente en estas cuatro décadas, por no haber fallado nunca por encima de todas las dificultades”, lanzó.

En esa línea, manifestó que la Teletón seguirá siendo parte importante del país, aunque con gente más joven. “A esta nueva generación de comunicadores, de artistas que han tomado en sus manos el desafío de llevar esta campaña a un nuevo nivel, incorporando a las nuevas generaciones, a los influencers, a las plataformas digitales. El objetivo es llevar esta Teletón a los 360 grados de la comunicación“, sostuvo Kreutzberger.

“Estoy presente, estoy atento, para todo lo que me necesiten, porque voy a colaborar siempre, mientras el intelecto me lo permita y el físico me lo permita”, añadió el comunicador.

Finalmente, el animador cerró diciendo que “estoy muy orgulloso por todo lo que hayan dicho y lo que no hayan dicho, estoy muy orgulloso de haber participado en esta campaña, pero es necesario que una nueva generación nos lleve por los próximos 44 años, hasta el 2066″. Es importante recordar que la meta de este año en la Teletón es superar los 35.248.655.075 pesos.