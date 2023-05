Don Francisco confesó que no podría hacer Sábado Gigante en la actualidad

Don Francisco se ha consagrado como uno de los animadores de televisión más importantes de habla hispana, en gran medida gracias a su trabajo conduciendo el recordado programa Sábado Gigante.

Durante 50 años, Mario Kreutzberger llegó a 42 países gracias a este show, convirtiéndose en todo un ícono de la cultura popular.

Recientemente, el comunicador estuvo de invitado al programa estelar de Canal 13, Te paso a buscar, donde en conversación con Pancho Saavedra, repasó su trayectoria televisiva, su presente familiar y cómo han cambiado los tiempos desde que comenzó su carrera en el entretenimiento.

El conductor del espacio le preguntó a Mario si actualmente le llegan comentarios sobre su rol en Sábado Gigante.

“Me sorprendo de la cantidad de gente que ve REC, porque la mayoría me dice: ‘¡Qué tiempos aquellos!’. Me imagino que los que lo ven, son algunos que además vivieron esos años, y otros que se sorprenden ahora”, comenzó diciendo Don Francisco.

A pesar de eso, el comunicador está claro de que actualmente el formato de su recordado programa no se podría realizar, debido a los diversos cambios que hemos enfrentado como sociedad.

“Muchas veces a uno lo critican y le dicen: ‘Pero usted no podría hacer ‘Sábado gigante’ hoy día’, y claro que no po’, si los tiempos han cambiado”, agregó Mario Kreutzberger.

“Pero no sólo cambiaron en eso, cambiaron en el vestuario, en la forma de alimentarnos, de trasladarnos. El mundo ha cambiado en todo”, concluyó, antes de pasar a otro tema.