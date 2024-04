Polémica han generado en redes sociales los dichos de la doctora María Luisa Cordero en la Comisión de Salud de la Cámara en donde se refirió a la esquizofrenia y los suicidios. La también diputada habló de estas personas en duros términos en el Congreso, lo que generó la molestía de uno de sus colegas que aseguró que tiene una hija con esta compleja enfermedad mental.

Toda la situación ocurrió mientras se debatía sobre la Ley Corta de Isapres y un diputado citó un estudio del que habría sido parte la exsubsecretaria de Salud Paula Daza. Sobre este el parlamentario explicó que la interrupcipon del tratamiento en personas con esquizofrenia los podría llevar al riesgo inminente de un suicidio. Fue aquí que la deslenguada psiquiatra lanzó una frase que dejó molestos a varios. “Lo de la diputada Cordero es de una brutal indolencia", señaló el diputado Juan Santana.

¿Qué dijo la doctora Cordero?

“Decirle a la doctora Daza que yo le hago clase de psiquiatría. Si hay alguien que no se suicida, son los esquizofrénicos, los que se suicidan son los papás que los tienen que aguantar” lanzó Cordero. Frente a esto su colega Hernán Palma interrumpió bastante afectado y decidió abandonar la sala. “Yo tengo una hija esquizofrénica y créame que no tengo que suicidarme, doctora Cordero. No lo puedo soportar. Su ironía no me hace ningún chiste... Encuentro que este espacio ha llegado a límites insostenibles”.

Tras recibir una ola de críticas en su contra, la mujer publicó un video en su cuenta de “X”. “He sido víctima de muchísimas agresiones ayer en ocasión a una situación que se vivió en la Comisión de Salud, donde habíamos estado trabajando y estaba muy tensa, y yo me referí a la tragedia que experimentan los familiares de los esquizofrénicos (...) las personas que me maltratan por lo que pasó ayer, no tienen idea lo que yo he hecho por los pacientes psiquiátricos de Chile. He tenido muchísimas mamás y papás agredidos por sus hijos” expresó.

Por otro lado mencionó que “para que ustedes sepan, me correspondió hospitalizar a la mamá de un paciente años atrás porque le partió el hombro con un hacha, porque una de las características de la enfermedad psiquiátrica llama esquizofrenia es que los pacientes son absolutamente imprescindibles y pueden tomar un revolver, un hacha y matar al que tienen al frente sin ninguna conciencia. Ellos son personas ensimismadas, donde no hay culpa ni reflexión”.