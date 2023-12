Desde agosto de este año, la polémica doctora Marìa Luisa Cordero se encuentra desaforada y temporalmente despojada de habilidades legislativas en el parlamento. A raíz de eso, la diputada ni siquiera ha asomado las narices por el congreso. Sin embargo, reconoció que desde hace cinco meses sigue recibiendo su sueldo pese a no estar cumpliendo con sus funciones en el organismo.



Todo comenzó a principios de año cuando, durante una conversación radial, Cordero realizó unos comentarios hacia la senadora Fabiola Campillai. “Tiene un ojo bueno, no es totalmente ciega”, dijo la diputada en referencia a la ceguera de la senadora, con la que cuenta desde el estallido social. Ante los dichos de la doctora Cordero, Campillai se querelló en su contra por injurias. La denuncia llegó hasta la Corte Suprema y desde ahí se dictaminó la sentencia de la diputada: ser desaforada.



Tal vez te interese leer: "¡El único!": La importante noticia con que Canal 13 cierra este 2023 más satisfecho que nunca



El desafuero se traduce en el impedimento a Cordero a tomar la palabra, votar o participar en comisiones, ante lo cual, ella optó por quedarse en casa. Sin embargo, continúa recibiendo sueldo, puesto que la medida en sí no estableció sanciones monetarias. Y tan solo en estos cinco meses, desde haberse dictaminado el desafuero, la doctora ha acumulado 35 millones de pesos de remuneración bruta.



Doctora Cordero reconoce millonario suelto



The Clinic estuvo en contacto con la diputada, quien fue consultada por sus actividades durante el tiempo que no ha asistido al Congreso. Cabe recordar que el desafuero no le impide a Cordero ingresar al organismo. Ante el cuestionamiento, aseguró que no asiste al Congreso por una cuestión de tino, puesto que no tiene la intención de provocar a sus compañeros.

Por otro lado, en relación al ingreso que ha estado recibiendo aseguró: “Siento vergüenza”. Determinó que al regresar al Congreso buscará impulsar un proyecto para “reducir la mitad de los ingresos a los parlamentarios que pasen por un desafuero” y criticó que el proceso judicial en su contra ha tardado más de lo esperado. Dijo que la única forma de salir del desafuero es con el sobreseimiento de la causa por parte del tribunal competente que ve la misma. Sin embargo, aseguró que “desconoce cuándo será ese momento”



Por otro lado, cuando le preguntaron si sentía arrepentimiento por sus dichos sobre Campillai por los cuales continúa desaforada. La diputada no se movió ni un centímetro. “No me retracto, sino que deploro de la forma en que se lo tomó ella. Yo no la denosté. Le comenté a un periodista que me parecía que ella ve, que tiene un porcentaje de visión”, sentenció.