Doctora Cordero le mandó un duro mensaje a Raquel Argandoña en SLB

La profesional acusó que la panelista del "Bienvenidos" debió "haberse retirado de ese programa y haber pedido permiso sin sueldo", porque la baja audiencia que tiene el programa es por ella.

La doctora María Luisa Cordero fue invitada al programa Síganme los Buenos, de Canal Vive, donde nuevamente abordó el caso de Raquel Argandoña y su hijo, Hernán Calderón, quien hace poco abandonó el penal Santiago para internarse en una clínica psiquiátrica.

En la ocasión, la doctora aprovechó de realizar una crítica a Raquel por la forma en que se ha manejado en medio de todo este difícil proceso.

“La Raquel todavía no atina. Debió haberse retirado de ese programa y haber pedido permiso sin sueldo, porque la baja audiencia, no te enojes conmigo que no soy experta en este tema, la baja audiencia que tiene Bienvenidos, es por la persistencia de ella en el panel”, comentó en el late show.

Sus dichos se basan en una encuesta entre mamás que realizó y en la cual, según dijo, participaron alrededor de 15 personas.

“No po’, doctora (le dicen), ‘¿Cómo una mamá que ha pasado esta bomba atómica, esta tragedia, está ahí, con los pantalones rotos, como adolescente, maquillada, hablando, haciendo puntos en la calle?’”, dijo en el programa de Julio César Rodríguez.

"No le tengo envidia a Raquel Argandoña"

Tras esto, aclaró que “no le tengo envidia a la Raquel (Argandoña), yo me conformo con lo que gano donde trabajo, estoy feliz, porque me dan la oportunidad de poder comunicar”, sostuvo Cordero.

“Consistencia, decencia, amor paternal, pasión por los hijos, etc. Ella es una especie de Medea moderna, con pantalones rotos y con aros grandotes”, dijo la psiquiatra sobre Raquel, agregando que muchas mujeres le han dicho que no debería estar en el panel del matinal de Canal 13.

“Ella está muy aliviada, está contenta, que su hijo esté a su alcance… Me alegro, yo soy mamá, pero ella no creo que haya cambiado ni que se haya hecho una introspección. Ella tiene que reanudar vínculos con su hija. Esta tragedia no está terminada todavía“, cerró.

Revisa el momento: