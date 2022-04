Doctora Cordero le envió una dura advertencia a Maite Orsini tras encontrón en el Congreso

Las parlamentarias no se guardaron nada tras su bullada pelea en la Cámara Baja.

La polémica diputada María Luisa Cordero compartió una serie de reflexiones tras protagonizar un comentado encontrón con su colega en el Congreso, Maite Orsini.

Según detalló La Tercera, el conflicto inició cuando los parlamentarios discutían el proyecto que busca sancionar el acoso sexual e incorporar perspectiva de género en Bomberos de Chile, luego de la serie de denuncias en contra de la institución.

Durante la sesión, Orsini dialogó con otros parlamentarios, mientras que algunos legisladores hacían uso de la palabra. Esta situación habría molestado de sobremanera a la reconocida doctora Cordero, quien se acercó a la diputada de Revolución Democrática para pedirle silencio y que regresara a su lugar.

Al no obtener la respuesta esperada, la psiquiatra le recordó que no estaba en una “discoteca”, provocando el lío.

“La diputada Orsini prácticamente me vino a encarar con ímpetu de darme una bofetada y tuteándome ‘y me estás tratando de mocosa’. No le dije nada más que si ella creía que esto era una discoteca. Yo como no conozco las reglas del juego, salvo las reglas del juego de seres humanos, me dio susto. Porque venía absolutamente fuera de control. Y me acaba de tratar de vieja loca”, explicó Cordero durante un punto de reglamento solicitado por la bancada de Renovación Nacional.

Claudia Mix, quien presidía la sesión, le recordó a Cordero que “referirse a la diputada como ‘la niñita que va la discoteque’ tampoco es la mejor forma. Sugiero que mantengamos el orden”.

“Hay un mínimo respeto de los silencios y los espacios de todos. Pero si es la costumbre, vaya. ¿Qué le vamos a hacer?”, replicó la doctora.

Dura advertencia

A través de redes sociales, la diputada María Luisa Cordero compartió un mensaje con su “cofradía” (sus seguidores) para explicar lo sucedido en el Congreso.

“Como es de conocimiento público, con mis 79 años soy una de las diputadas más longevas del Congreso Nacional. Fui electa gracias a los votos de mi querido distrito 10 para representar a un sector de nuestro país que cada vez se encuentra más invisibilizado, los adultos mayores”, recordó.

Por eso, lamentó que “en el Congreso haya personas que no respetan la trayectoria y el pasar de los años y mucho menos respetan el pensar diferente de otras personas”.

“Hoy fui víctima de la violencia desmedida e intolerante, atacada con gritos y descalificaciones a punto de ser bofetada por una diputada que se encontraba fuera de sí misma”, continuó.

De igual manera, la psiquiatra adelantó que “el incidente ya se encuentra en proceso de ser ingresado a la Comisión de Ética”.

“Queridos amigos y amigas, especialmente a los que llevamos más años en este mundo, les aconsejo que nunca callemos por nuestros ideales, nunca dejemos de reflexionar, aprender y aportar con nuestras vivencias del día a día, somos y seremos siempre importantes para el avance de nuestro país y no podemos permitir que alguien nos pase a llevar”, agregó.

Finalmente, advirtió: “Sépanlo ahora, no me callarán. No claudicaremos. Y hablo en plural, porque creo representar a un gran número de chilenos que no pueden o no tienen la visibilidad para alzar su voz. No es sólo un impasse, son dos formas de ver la vida y estar en el mundo las que chocan”

Por favor, juzguen Uds. Hoy fui objeto de la furia de una diputada. Sepanlo ahora, no me callaran!! https://t.co/QF4O1Mx8zg pic.twitter.com/CwkF5ilgZ1 — Dra. Maria Luisa Cordero (@DraMLCordero) April 20, 2022

👇Buen https://t.co/AeA51nNjQY claudicaremos. Y hablo en plural, porque creo representar a un gran número de chilenos que no pueden o no tienen la visibilidad para alzar su voz. No es sólo un impasse, son 2 FORMAS DE VER LA VIDA Y ESTAR EN EL MUNDO LAS Q CHOCAN. https://t.co/accqxEHJWz — Dra. Maria Luisa Cordero (@DraMLCordero) April 20, 2022

La “cofradía” de María Luisa Cordero le envío todo su apoyo a través de redes sociales.

Qué se puede esperar de una persona capaz de esta actitud?

Solamente enajenación.

Fuerza Doctora, su opinión - con experiencia y justeza-, es muy importante/valiosa en la cámara.

Denuncie ! Tendrá mucho apoyo. pic.twitter.com/TijYfgStVr — CBurana (@CBurana_c) April 20, 2022

La @MaiteOrsini como siempre dando un triste espectáculo, primero como es parlamentaria esta mujer y logró ser abogado, uffff estamos mal los chilenos y los profesores de esta, ni modales aprendió en la universidad 🤡 — StoneCold316 (@stonec316209) April 20, 2022

@MaiteOrsini Que falta de respeto!!

Es inaceptable tú arrogancia y falta de tino frente a una Señora adulta .

Lo minimo es pedir disculpas.

En Chile se respetán las canas Señorita Orsini. — Pao🇨🇱 (@paolpaito) April 20, 2022

Es inaceptable el ataque de esa mujer hacia su persona, por armonía, por respeto, por ser mujer, por ser mayor.

Pero lo observable; es el nivel de odio y encono de la mujer orsini. Pienso que esa vulgar debería ser removida de su puesto o fuertemente sancionada. — ceciliaferreto🇨🇱🇮🇹 (@ceciliaferretto) April 20, 2022

Que pena dra...es una lastima saber que a pasado tal mal rato y el poco respeto a los adultos mayores, es algo que se está dando en el día a día...hay muchos adultos mayores maltratados por sus propias familias siendo secretos a voces....colaboremos denunciando tal cosa. — la única ,44% de 👊🇨🇱👊(👮💚👮) (@unica_verito) April 20, 2022