Doctora Cordero lanzó duras declaraciones contra Florcita Motuda

La doctora María Luisa Cordero se refirió al caso que tiene al diputado Florcita Alarcón en el ojo del huracán, tras las acusaciones de abuso sexual y violación que realizó su ex pareja.

Luego de las declaraciones que hizo el parlamentario en el matinal ‘Contigo en la mañana’ de Chilevisión, donde negó los hechos, la psiquiatra comentó en Radio El Conquistador que "no debería existir el fuero. Si somos realmente democráticos y somos un país serio en el abordaje en el tema de lo democrático".

"Un psicópata, pervertido, un anciano degenerado y semidemente… Ahí mostraban la casa cuando fueron esta mañana los de la PDI y estaba de lo más molesto. Según él, se había puesto de acuerdo con la PDI para un determinado día y vinieron antes, no cumplieron la palabra; o sea pidiendo fueros, el pervertido del señor Alarcón", sostuvo.

"Como él es de la casta política cree que es superior a todos nosotros. No debiera haber ni un solo fuero de nada. No debieran estar obligando a la Corte Suprema que pierda tiempo en desaforar", añadió.

Además, Cordero lanzó furiosa que: "No hay empatía humana, porque resulta que la víctima no es él. El degenerado inmundo este, no es. ¿Viste la casucha en la que vive? Llena de bolsas, de plásticos. Es de los que sale en esas series de Nat Geo de acumuladores, y ni siquiera tiene la empatía de respetar a la mujer con la que tuvo una relación de pareja y se encamó durante un año".

Finalmente, la polémica doctora habló de la supuesta víctima del músico: "Ya tiene suficiente, yo me imagino. Porque si es un persona lúcida, que tiene una inteligencia normal y una cierta formación educacional, estará arrepentida de involucrarse con semejante sujeto, porque no se merece el título de personaje. Un degenerado que la fotografiaba, aprovechando que ella tomaba pastillas".