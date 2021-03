Doctora Cordero lanzó acidas críticas contra Martín Cárcamo en Las Indomables

La Doctora Cordero desclasificó el momento en que estuvo en Bienvenidos y tuvo una mala experiencia con el animador de Canal 13.

La cantante nacional Patricia Maldonado y la actriz Catalina Pulido suelen impactar a los cibernautas con sus polémicas opiniones e invitados a Las Indomables. En un nuevo capítulo del programa online, estuvo presente la Doctora Maria Luisa Cordero conversando sobre la contingencia nacional con respecto a las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno.

En ese sentido, en medio de la conversación, la doctora envió una profunda crítica a la forma en que el Ministro de Salud, la Subsecretaria Daza y otros miembros del Gobierno se refieren a las miles de personas que han perdido familiares a causa de la pandemia.

"Recién el doctor Paris y la señora moribunda, la señora Daza, ahora están diciendo 'aprovechamos de mandarles el sentido pésame a los familiares de los que murieron', ¡sean más compasivos poh chiquillos! no se queden en las cifras", expresó la doctora.

Catalina Pulido complementó la opinión de la profesional diciendo que “yo veo a la Sole Onetto, a la Constanza Santa María leer unas noticias terribles y no se inmutan”, afirmó, agregando que “no sé si les enseñarán a no tener emociones, no tengo idea, pero a mí también me choca que no les pase nada“.

Inmediatamente después de esto, la Dra. Cordero recordó cuando estuvo en Bienvenidos con Martín Cárcamo y tuvo una mala experiencia con el animador, la cual le dejó una muy mala imagen del comunicador.

"Yo trabajé en el Bienvenidos en Canal 13, el señor Cárcamo (me dijo) 'doctora, defina depresión', yo me acomodé, dije 'oh, me dieron bola, voy a hablar como psiquiatra, qué bien'. (Entonces empecé a decir) 'la depresión es un cuadro que se caracteriza… 'silencio doctora, vamos a comerciales', y él estaba mirando si habían likes en su celular", recordó la Dra. Cordero.

Ante esta escena, Cordero expresó que a Martín Cárcamo "¡le importa un carajo lo que yo estaba diciendo! estaban preocupados si les caía bien o no a la galucha del teléfono", expresó finalmente la profesional.