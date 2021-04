Doctora Cordero emitió graves dichos racistas en contra de los migrantes en CNN Chile

La veterana nuevamente fue el blanco de muchas críticas tras lanzar fuertes epítetos en contra de los extranjeros en nuestro país.

La doctora María Luisa Cordero (UDI), candidata constituyente por el distrito 12 y médica de profesión, nuevamente está en el centro de la polémica. La mencionada habló en el programa Aquí Se Debate de CNN Chile y dejó varias palabras fuertes contra la migración. Como era de esperarse, estas fueron cuestionadas de inmediato por los otros invitados al debate político.

En el mencionado programa, Cordero expresó que cinco años atrás fue a la Feria del Libro de Antofagasta y varias personas le recalcaron que "mujeres de otra nacionalidad hacían su comercio sexual en plena playa, las mamás decían ‘ya no podemos bajar con los niños a la playa'".

"Yo no tengo el síndrome de Mañalich. Yo estudié Medicina el año 61 y siempre he sabido que Chile tiene muchos pobres dignos y callados que no andan bolseando y pidiendo bonos", agregando a sus palabras que "los gobiernos por lo que yo tuve la desgracia de votar, llenaron el país de inmigrantes irresponsablemente", explicó la profesional de la salud.

Te puede interesar: Luciano Cruz-Coke exigió al Gobierno que promulgue rápido el Tercer Retiro de las AFP

No obstante, la siquiatra no se quedó callada y dejó en claro que "en una nueva Constitución se debería detallar que Chile tiene que ser primero para los chilenos, porque a su juicio actualmente hay una vergonzosa situación en el norte del país, que vienen mujeres a parir, bolivianas y peruanas, a quitarle camas a las mujeres chilenas".

Sin lugar a dudas, estas palabras molestaron a varios personajes. Uno de ellos fue Pablo Selles, candidato constituyente de Convergencia Social en el distrito 10, quien explotó en su contra. El activista mencionó que "la migración es un derecho y no como la ha visto el Gobierno, casi como una acción delincuencia".

Por otra parte, Jaime Parada también expresó que "lo de la doctora no es solo racismo, sino que es aporofobia, fobia a la pobreza. Estoy seguro que la doctora no se referiría de la misma forma a una mujer boliviana que termina teniendo a su hijo o hija en un hospital chileno, probablemente no diría lo mismo de un inmigrante europeo".