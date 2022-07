Doctora Cordero criticó a Gabriel Boric por no firmar en público la ley ‘Devuélveme mi casa'

La diputada explicó que con esta norma “ahora será mucho más fácil desalojar a los sinvergüenzas que no pagan arriendo”.

La siempre controvertida diputada Doctora María Luisa Cordero reaccionó en sus redes sociales a la publicación en el Diario Oficial de la nueva ley Devuélveme mi casa.

Ocupando su perfil oficial de Twitter, la diputada valoró la promulgación de dicha medida, la cual busca reforzar los derechos de los propietarios de inmuebles que tengan problemas para cobrar el alquiler o desalojar arrendatarios rebeldes.

En ese contexto, la psiquiatra explicó que con esta norma “ahora será mucho más fácil desalojar a los sinvergüenzas que no pagan arriendo”. En esa línea, la parlamentaria emplazó al Jefe de Estado comentando que es “una lástima que el presidente Gabriel Boric no haya celebrado la firma de esta ley, un claro ejemplo de lo que al marxismo no le gusta. Cuidemos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo”.

Para cerrar su reflexión, la doctora afirmó que “todos los que han invertido en una segunda vivienda saben lo que ha costado“.

“Es por eso, querida cofradía, que les hago un llamado a estar precavidos ante las amenazas que existen por este Gobierno y gente que los rodea que no ven más allá de su ideología fracasada”, cerró.

