Doctora Cordero calificó con duros insultos a quienes destruyen la estatua de Baquedano

La psiquiatra y actual candidata a la Convención Constituyente entregó su opinión sobre un posible traslado del monumento de la Plaza Baquedano.

La doctora María Luisa Cordero se refirió a los constantes ataques que recibe la estatua del General Baquedano, la cual está ubicada en el principal punto de manifestaciones en la capital.

En el programa ‘Sentido Común’ de radio El Conquistador, la profesional de la salud partió diciendo que "así como yo no soy partidaria de la pena de muerte, no soy partidaria de la permanencia del general Baquedano en la Plaza Italia, porque es una humillación para los militares chilenos que no tuvieron que ver con el golpe de Estado, compatriotas, los que nos defendieron de la Confederación Perú-Boliviana".

"Usen su cerebro, el General Baquedano es un héroe, uno de los pocos que tenemos. Yo, personalmente, creo que los militares chilenos, honorables y que nos han defendido de guerras y problemas, se merecen la honra de tener a su general a buen resguardo", agregó.

"Aquí hay un jueguito de roles, es la mocha entre flaites. Ayer, en la madrugada, lo pintaron de nuevo. Está hecho pebre. Entonces, saquen al General Baquedano y póngalo en un lugar donde lo honren", recalcó.

Luego, hizo un llamado al Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara: "Y al señor Intendente… dejen de gastar plata en leseras. Todas las veces lo pintan. Yo decía, ‘no se les vaya a ocurrir empezar a poner flores’, porque toda esta manada de tarados que van a quejarse de no sé de qué y a hacer delincuencia son psicópatas, y con los psicópatas no hay que transar. Yo pido por favor que saquen esa estatua y reconstruyan la plaza".

"No da para más, dejen el juego entre flaites. Vienen los flaites que destrozan y vienen los flaites del Estado chileno y lo vuelven a pintar (…) Córtenla de gastar plata en leseras y hacer el ridículo", finalizó.