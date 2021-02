Doctor Ugarte trató en duros términos a Camila Gallardo tras detención en Las Condes

El profesional aseguró que la joven y sus invitados "sabían que estaban transgrediendo la norma" y que es doblemente grave porque ella estaba en cuarentena.

Polémica ha causado la detención de la cantante nacional Camila Gallardo, quien realizó una fiesta clandestina en su departamento en el Hotel W. Pese a las restricciones del plan Paso a Paso, organizó un encuentro en que no se respetaron los aforos permitidos.

Y este lunes, debió enfrentar los reproches del doctor Ugarte, quien aseguró que "tiene doble responsabilidad con respecto a su actuar".

Tras la revisión de las imágenes de la detención de la cantante en "Buenos días a todos", Ugarte aseguró: "Uno cuando está en un lugar con música muy alta, tiene que levantar la voz para hablar. Entonces aumenta el riesgo… al momento en que se fiscaliza esto… Todo mal. Hubo gente que se escondió en los closet y en los baños".

Asimismo, hizo presente que "ellos sabían que estaban transgrediendo la norma, porque si no, no se hubieran escondido y tratar de ocultar a la fiscalización. Todo mal. Los que están fiscalizando lo están haciendo para cuidarlos, para que no se enfermen. ¿Llegar a esto no será mucho? ¿No será mejor que nos cuidemos solitos?"

De acuerdo con la visión del especialista, que ha ganado gran relevancia en medio de la pandemia, "esto tiene un triple de gravedad, porque no es solo transgredir la norma, estando con más gente, sino que además está en cuarentena", señaló, haciendo alusión a que la joven debía estar aislada por haber llegado de un viaje.

"Sabemos que no nos podemos reunir más de cinco en una casa… pero deberíamos preguntarnos también: ¿será razonable ahora que la persona que llegue del extranjero, que tiene que estar en cuarentena, haga una fiesta, para recibir a alguien, estando en cuarentena?… El sentido común no sé dónde quedó", cerró.