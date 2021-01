Doctor Ugarte respondió a colega que lo vinculó con el Gobierno de Piñera

El doctor Sebastián Ugarte recibió una potente crítica de su par, el doctor Eduardo Bronstein, en el matinal ‘Contigo en la Mañana’ de CHV.

El doctor Bronstein cuestionó a Ugarte por sus apariciones en televisión, específicamente en ‘Buenos Días a Todos’ de TVN, donde explicó que habría un aparente conflicto de interés, esto por estar en pantalla con el delantal de la Clínica Indisa y por no criticar abiertamente la gestión del Gobierno en el marco de la pandemia de Covid-19.

Ante aquello, Ugarte respondió en el diario La Segunda: "Soy empleado de una clínica, no recibo auspicio de ninguna institución. Lamento que el colega tenga esa opinión, pero creo que he criticado lo que me parece criticable de las medidas adoptadas por la autoridades".

"Incluso cuando fui invitado al Palacio La Moneda, se me hizo una pregunta y, frente al ministro de Salud, tuve que dar una opinión crítica al plan Paso a Paso", añadió.

Finalmente, Ugarte sostuvo que "tratando de aportar y de sumar no significa que no haya expresado críticas. Creo que el colega (Bronstein) está desinformado"