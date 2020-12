Doctor Ugarte habló tras vacunarse contra el COVID-19

"El pinchazo no duele nada", agregó el especialista de la salud.

Nuestro país ya inició la batalla final contra el temido Covid-19, ya que durante esta jornada siguió la vacunación de la Pfizer para vencer a la pandemia, donde destacó la participación del Doctor Ugarte en el proceso.

El reconocido especialista recalcó la importancia de esto para así acabar con la pandemia. "Es una inyección de esperanza. He visto a compañeros muy esperanzados. Esta vacuna nos da confianza (…) Estoy muy bien. El pinchazo no duele nada. No he sentido nada diferente a lo normal", reconoció a 24 Horas.

Tal como ha ocurrido con los otros vacunados, el Doctor Ugarte recibió el carnet con la fecha donde debe recibir la segunda dosis. Esto quedó fijado para el próximo 15 de enero.

"Uno queda con una protección de al menos dos meses y es probable que sea de mucho más", explicó el especialista.