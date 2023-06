Doctor Ugarte asegura que se podía prevenir la falta de camas críticas e hizo un llamado al Gobierno

Los últimos días se ha registrado en el país un aumento sostenido en los casos de niños con problemas respiratorios, provocando la ocupación casi total de las camas críticas. Ante este suceso, el conocido doctor Ugarte visitó el estudio del matinal Tu Día de Canal 13 para abordar este escenario.

“Hace algunas jornadas hablamos de un número, 85% de ocupación. Cuando se sobrepasa eso en camas críticas significa que faltan camas críticas”, comenzó diciendo.

Además, agregó que “No hay que llegar al 90%, no hay que llegar al 91%, no hay que llegar al 93%, porque eso implica que en mi hospital podría no haber ninguna”.

El especialista aseguró estar atravesando “una súper ola de contagio. Era previsible que este año podíamos enfrentar un escenario complejo. Eso era previsible. Ahora, eso exigía un plan adicional”. “Hay que decir en descargo de las autoridades que un aumento de casos de esta cantidad tan precoces, tan mantenido, no habíamos tenido previamente”, comentó el doctor Ugarte.

También indicó que quien tiene que dirigir una mejora en la red asistencial “es el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Pero incorporar tanto la capacidad pública como privada”.

De igual manera, fue enfático al señalar la necesidad de un aumento de camas, el que puede ser lograrlo “rápido, pero se requiere hacer mesas de trabajo muy sencillas, que simplemente sea una reunión con un comando central y que haya un encargado del Ministerio que se entienda con las clínicas privadas”.

“Esto se puede hacer sin necesidad de grandes decretos, pero una Alerta Sanitaria ayuda obviamente y facilita a disponer recursos (…) El problema es que desde que esto se planifica y se concreta pasan dos semanas”, advirtió.

Finalmente, Sebastián Ugarte señaló que “es claro que la magnitud del aumento (de casos) es más de lo que nunca habíamos tenido, pero esto se podía prever porque ya sabíamos, el año pasado, que esto podía ocurrir. Chile tiene capacidad de respuesta”.