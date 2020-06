Doctor se entera de la muerte de un familiar mientras hablaba del covid-19 en “Bienvenidos”

El doctor geriatra, Juan Carlos Molina, se encontraba al aire en el matinal ‘Bienvenidos’, hablando y discutiendo el tema del Covid-19, cuando recibe la lamentable noticia del fallecimiento de un familiar consecuencia del virus.

“Hay que sensibilizar a la gente en el sentido que los números son números, pero las personas son familias e historias”, comentó.

Molina con un profundo y sentido dolor, entregó la información a los presentes y a la audiencia, de que su cuñada Carmen Quiroz de 72 habria fallecido a las 11:47, específicamente al termino de la entrega del informe diario del Minsal sobre los nuevos contagios y fallecidos por la enfermedad.

“Esto que parece un juego son vidas que se pierden, son chilenos que ya no están. Son igual que una biblioteca que se quema, una familia que se destruye. No salgan, las cuarentenas son para respetarlas, o si no, tal cual decía el otro día, vamos a estar hasta Navidad en cuarentena”, dijo con lágrimas en sus ojos.

“La pena máxima es lo que siento en estos momentos. Esta es la enfermedad de la soledad”, contó.

Se conoció que Quiroz había estado en una cuarentena importantísima y, a lo mejor, por un delivery o ir a comprar se lo pegó. Ella tuvo una evolución de un momento a otro. La enfermedad es un enemigo que te apuñala por la espalda. Es decir, en un momento te estás recuperando y todo se complica.

Contó igualmente que su hermano, no puede hacer los trámites, no puede ir a su funeral. “Cuando llegué a darle el pésame, no nos pudimos abrazar, sus hijos no se pueden abrazar con él. Estábamos separados por la reja de la casa, y esa vivencia es la soledad del Covid-19”.