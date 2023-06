Doctor realiza preocupante llamado por ocupación de camas UCI pediátricas

Impacto ha generado la muerte de una bebé de tan solo 2 meses en San Antonio a causa de una neumonía severa y a que la única cama disponible para atenderla se encontraba en Arica. El doctor Ignacio Ponce realizó un alarmante llamado por TikTok.

Mediante un comunicado, el Hospital Claudio Vicuña confirmó el “sensible fallecimiento de una lactante de dos meses de edad en el box de reanimación del Servicio de Urgencia Infantil asociado a un cuadro de neumonía grave por virus respiratorio sincicial”.

El recinto expresó su “profundo dolor” y envió sus condolencias a la familia de la niña. Aseguraron haber puesto su mejor esfuerzo, pero simplemente no había camas disponibles en la zona.

Fue en este contexto que el doctor Ignacio Ponce de León, médico de urgencia del Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar, compartió un video sobre la ocupación de camas UCI pediátricas.

En su cuenta de TikTok, el doctor hizo un llamado a sus seguidores.

“Yo entiendo que la realidad de cada ser humano es diferente y la realidad de cada familia y la red contactos va variando. Por lo tanto, yo no puedo exigirle a alguien que tome medidas que se me ocurren a mí como médico, pensando que todo el mundo tiene una situación económica que le permita realizar lo que voy a decir”, anunció el médico, antes de decir lo que deseaba expresar.

“Si ustedes tienen hijos o hijas que tienen menos de dos años, que tienen la posibilidad de no sacarlos de la casa, de no exponer a lugar públicos, de no exponer a terceros, tomen la opción. Este es el momento de hacerlo”, agregó.