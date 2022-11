DJ Méndez reveló que Virginia Reginato le prohibió que volviera al Festival de Viña

DJ Méndez fue el nuevo invitado al podcast de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, Hoy es Hoy. Fue ahí donde el cantante nacional se sinceró sobre las razones por las que no ha vuelto a presentarse en el Festival de Viña del Mar desde 2004 y apuntó a la exalcaldesa Virgina Reginato.

Durante la conversación, el artista explicó que creía que todo se debía a un comentario que le hizo a la exjefa comunal. Sin embargo, aseguró que a pesar de todo, le gustaría volver a subirse al escenario de la Quinta Vergara con un show de él, ya que en 2010 compartió un tema con el Grupo La Noche en la fatídica noche del terremoto.

“Fue por una cuestión de la señora alcaldesa (Virginia Reginato) que estaba de turno (…) me tenían vetado y ojalá algún día vuelva”, comentó el cantante. Leo Méndez recordó entonces su pasada candidatura a la alcaldía de Valparaíso en el año 2016. “Yo creo, no es algo que me lo dijeron en mi cara, fue por mi posición o pensar político”, explicó el cantante.

“En un momento yo estaba de candidato a alcalde, tuvimos que vernos las caras y cuando yo le dije que estaba siendo productor ejecutivo de la película de la historia Víctor Jara, le pusieron ají”, aseguró el artista. En esa misma línea, puntualizó que “yo creo que nosotros podemos dialogar, pero ella como que lo lleva al extremo. Yo lo sentí así”.

El cantante explicó con respecto al supuesto veto, fueron fuentes cercanas a la exalcaldesa quienes le confirmaron lo que pasó. “Mientras ella estaba dijo que yo no entraba más a ese escenario”, señaló el artista, agregando que nunca más volvió al festival.