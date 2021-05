DJ Méndez habló sobre el violento abuso sexual que sufrió cuando tenía 10 años

El cantante nacional, DJ Méndez, fue el nuevo entrevistado de Martín Cárcamo para el programa "De tú a tú", donde repasó su difícil infancia, en el Cerro Barón de Valparaíso, en donde incluso fue víctima de abuso.

El artista contó que su padre manejaba un camión y que era “seco” con los números. “Me sacaba la cresta con las matemáticas. No le gustaba que no supiera una multiplicación. Me enseñó a puro chachazo. Era muy estricto“, afirmó.

Además, en la conversación con el animador, Leo Méndez manifestó que cuando su padre se fue de la casa, no recuerda haberse despedido de él. En ese mismo tiempo, el intérprete cayó en el alcohol y la marihuana.

“La primera vez que llegué a la casa mareado, casi vomitando, mi mamá me sacó la cresta“, reveló, pero no fue lo único que probó a su corta edad, ya que también confesó haber aspirado neopreno.

“Lamentablemente había mucho niño como yo, que aspiraban neoprén que lo vendían en bolsa. Era heavy. Era fácil comprar al zapatero que tenía este pegamento fuerte”. Respecto a su experiencia aspirando esta sustancia, Méndez contó que “es lo peor que pude hacer. Es algo muy malo para el cerebro, para tu cuerpo, para tu mente“, explicó.

Asimismo, añadió que dicho pegamento le provocaba alucinaciones y que “el dolor de cabeza que trae después de que se te va el efecto, es brutal”.

Pero no fue todo, ya que también contó que perdió su virginidad a los 10 años. “Fue heavy, porque no fue algo placentero. Fue con una mayor de edad… nunca hablo del tema porque se puede malentender. Pasó lo que tenía que pasar”, explicó.

No obstante, Cárcamo le hizo ver que lo había vivió realmente, era un abuso. “Yo estaba nervioso. No me gustó obviamente. A estas alturas de mi vida he trabajado harto con eso. Si yo lo veo ahora y me pongo a examinar, es un abuso”, cerró el cantante.