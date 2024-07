VIDEO: Disparan a Donald Trump en pleno acto de campaña

Cada vez falta menos para que se realicen las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En ese marco, uno de los rostros que más fuerza ha tomado en las últimas semanas es el de Donald Trump. El ex mandatario y precandidato republicano está enfocado en sus actos de campaña, recorriendo el país y promoviendo su candidatura.

Sin embargo, durante la jornada del pasado sábado fue víctima de un ataque mientras daba un discurso en Butler, Pensilvania. El aterrador momento quedó grabado en video y las imágenes están dando la vuelta al mundo. En los registros, se puede ver cuando el empresario está hablando y de pronto se escuchan sonidos de disparos.

En ese momento, el magnate se percató de lo que sucedía y se agachó, desplegándose el personal de seguridad para protegerlo. Posteriormente las imágenes mostraron a Trump siendo sacado del podio por su equipo de seguridad con una herida en la cabeza, a la altura de su oreja.

“Se produjo un incidente en un mitin de Trump en Pensilvania. El Servicio Secreto ha implementado medidas de protección y el expresidente está a salvo. Ahora se trata de una investigación activa del Servicio Secreto y se dará a conocer más información cuando esté disponible”, señaló el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de EE.UU., Anthony Guglielmi, en un comunicado recogido por CNN.

Por su parte, el ex mandatario republicano se refirió a lo sucedido a través de una publicación en la red social Truth. “Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando mi piel. Hubo mucho sangrado, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando”, escribió.

A raíz del incidente, se consignó la muerte de un asistente al acto público, mientras que otra persona se mantiene con lesiones de gravedad. Las autoridades además confirmaron que el atacante también fue abatido.

