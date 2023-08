Discusión sobre “la pagada de piso” se toma las redes sociales

Una discusión se ha tomado las redes sociales en los últimos días, con una simple pregunta que dejo la embarrada: ¿Qué es esa costumbre poco empática y barsa de LA PAGADA DE PISO?.

La tuitera @camicobain, desató la polémica al hablar sobre la popular pagada de piso. Una costumbra muy antigua cuyo origen real se desconoce pero que implica que un trabajador recién contratado debe invitar a una comida a sus compañeros de trabajo.

Esto también se da en la familia, amigos y cualquiera que lo pida.

"Alguien recién llega a una pega, quizá con qué deudas.... ¿y un montón de weones viejos te obligan a pagarles sus hueas? Pésimo lo hallo", lanzó la internauta al explicar su molestia ante la situación.

Algunas tradiciones son bastante wnas, y pa mi que debería ser al revés — Cami explains it all 🌒 (@camicobain_) August 18, 2023

Muchas de las respuestas, causaron sorpresa en especial la de @jordicastellac, quien planteó que “es el mechoneo llevado al ambiente laboral…”

Te puede interesar: Tiktoker realizó una impresionante lista de las diferencias entre chilenos y argentinos

La discusión se tomó Twitter

Todos comenzaron a contar sus vivencias y sumaron para que la discusión se volviera más grande en la red social de Elon Musk.

“Acá dos experiencias: La primera: la pajarona (yo) compró pizzas y debía ir a buscarlas a la puerta del trabajo.- NADIE ME OFRECIÓ AYUDA PARA TRAERLAS A LA OFICINA. La segunda: me rajé con un asado con mi familia (pequeña) cuando me ascendieron de cargo”, contó @LauraLlantenH.

Algunos incluso comentaron que una pagada de piso es básicamente “una ordinariez”.

Aunque algunos contaron sus buenas experiencias al respecto. “Ay mi pega es más hermosa. Somos vendedores, y la tradición es que el último vendedor ingresado Invita al nuevo ejecutivo a almorzar. Yo fui invitada y bacán, ahora me toca esperar un nuevo ejecutivo y es tan lindo gesto encuentro yo”, comentó @NatytaEscudero.

“Oye eso es un abuso. Dónde trabaje años, en mi equipo hacíamos un desayuno, y el nuevo solo llevaba lo que podía, un paquete de galletas o un pie, nunca obligamos. Me gustaba así, y si no podía ni pa una galleta no importaba, la cosa era compartir un tecito riéndonos”, relató @angebrik.

Muchos decidieron contar sus malas vivencias con la situación. “¡Horrible!, conozco un caso horroroso: un gerente contrata a una persona (subcontratado, ni siquiera contrato directo) y lo huevea para que pague el piso. El tipo finalmente accede, invita a todos a un almuerzo, ¡paga todo! Dos meses después, el mismo gerente lo despide”, señaló @Peter_K___.

“En una pega donde estuve los mandé directamente a la chucha. Me mandaron a la oficina de recursos humanos ‘por conflictivo’”, confesó @Otacon.