¡Discusión casi a gritos! Neme vive fuerte cruce con diputado Coloma

El conductor del “Mucho Gusto” José Antonio Neme tuvo una tensa discusión con el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) sobre la crisis de seguridad y delincuencia que se vive actualmente en el país. En la instancia el comunicador se molestó porque el parlamentario atribuyó la culpa de lo que ocurre a Boric y mencionó, alzando la voz, que esto era algo que se arrastraba desde hace 10 años.



Bajo esta misma línea, se refirió a que sus colegas de coalición, incluyendo a Coloma, no hacían una autocrítica sobre la crisis actual y las responsabilidades que tenían. Lo cual apeló el parlamentario en un tenso momento que mantuvo en silencio a los demás panelistas del programa, entre los que se encontraban los periodistas expertos del matinal Natasha Kennard y Gonzalo Ramírez.



Neme vive fuerte cruce con diputado Coloma



La discusión se inició cuando Coloma señaló que “respecto de la ministra Tohá… A la ministra le ha ido mal, no ha dado el ancho, porque está en un gobierno que no es creíble en materia de seguridad”. Ante lo que Neme no se demoró en responder “como todos los ministros de Piñera”.



Lo anterior provocó la molestia del diputado que agregó “siempre el empate José Antonio” a lo que el periodista reaccionó rápidamente aclarando que “no es empate. ¿Quiere que haga una lista de cómo salieron todos los ministros del Interior de Piñera?”. Esta respuesta provocó que los ánimos se calentaran y el parlamentario alzó la voz para explicar su punto.



“Déjame hablar. Yo creo que no hay credibilidad en el Gobierno, porque cuando eran parlamentarios votaron en contra todas las leyes en materia de seguridad…”, sin embargo antes de que terminara Neme contestó “no me diga que pasamos de ser Estocolmo a lo que somos hoy. Este país viene podrido desde hace mucho rato. Me molesta porque no es verdad lo que usted está diciendo”.



De esta manera el profesional de las comunicaciones dejó entrever que el político UDI estaba mintiendo, lo que hizo que él apuntara a los periodistas. “Muchos periodistas en Chile avalaron la violencia en el estallido social y no por eso me voy a quedar pegado…”, replicó molesto antes de ser nuevamente intervenido por el conductor del programa.



“No estoy pegado. Estoy diciendo que los políticos hacen lo que usted acaba de hacer: Sacar la calculadora y empezar a medir ¿Cómo no me va a reconocer usted que este país se jodió hace 10 años? No hay un solo culpable. Si el gobierno de Piñera hubiese aplicado de manera sensata todas las tareas que se le encomendaron, tal vez no estaríamos en esta situación”, explicó.

Sin embargo, Coloma insistió con otro argumento bastante escuchado, sobre que el Frente Amplio y el Partido Comunista rechazaron varias leyes de seguridad. “Cuando estaba quedando la cag… en este país, el Presidente Piñera estaba comiendo pizzas pocos días después de decir que esto era un oasis”, cerró Neme antes de seguir con otros temas.