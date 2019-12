El ex jugador de Colo-Colo estaría buscando club y ya hay varios interesados.

Jorge Valdiva fue ofrecido a la Universidad de Chile, según informó la periodista de DirecTV, Romina Martínez en el programa De fútbol se habla así.

La comunicadora profundiza sobre la situación del Mago:

"Se comentó en el camarín de la U está posibilidad, este rumor, este ofrecimiento que le hacen a la U. Muchos se preguntan, pero ¿Dónde va a estar Jorge Valdivia, si es identificado con Colo Colo. La información que manejamos es que el jugador, incluso optaría por bajar su costo, su sueldo para poder optar a un club en nuestro país. Una de las opciones que le seduce es la Universidad de Chile", asegura.

"El tema es que la U no tiene dinero para traer a Jorge Valdivia, tendría que buscar una fórmula, un auspiciador, pero lo que comentábamos ayer, la parte fuerte es su amigo Jean Beausejour que hoy no quiso referirse al tema, no quiso hablar con ningún medio de comunicación", agrega.

"Sigue en la órbita, esperando, a ver si aparece algo generoso, si Jorge Valdivia puede incluso vestir la camiseta de la U ¿Por qué no? Leo Valencia está en Colo Colo, Miguel Pinto identificado con la U fue a Colo Colo. Hoy es trabajo, así nos comentaron, por lo menos le quedaría un año a Jorge Valdivia y quiere quedarse en Chile, puede ser otro equipo, pero se le ofrece a la U, que lo pensó, meditó, pero es el dinero donde no entraría en el cuadro azul", cerró.