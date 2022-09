Director de Azul Azul se refirió a las críticas de Jorge Sampaoli sobre la dirigencia de la U

El director de Azul Azul, Carlos Larraín, conversó con el diario La Tercera para referirse al presente de la Universidad de Chile, a las declaraciones de Jorge Sampaoli y sobre varios temas más.

Recordemos que el ex DT de La Roja no se guardó palabras para criticar a los miembros de Azul Azul que han tenido a la Universidad de Chile peleando el descenso en las últimas temporadas: "Los que conducen al club lo han llevado a una situación de empobrecimiento".

Tras esto, los descargos desde la concesionaria no se hicieron esperar. En diálogo con La Tercera, el director Carlos Larraín no respondió al ex técnico de la U, la Selección Chilena y que actualmente está sin equipo.

"Jorge Sampaoli es un entrenador que marcó una época en la U. Siempre estará identificado con el club. Yo lamento sus palabras, porque también creo que opina desde el poco conocimiento del trabajo que se realiza en el CDA", explicó Larraín.

El miembro de la directiva de la U no paró ahí y agregó los logros de la concesionaria en la Universidad de Chile: "La promoción de jugadores jóvenes a través del fortalecimiento del fútbol formativo, el desarrollo gigante del fútbol femenino y muchas otras medidas que se han ensombrecido por la mala campaña en el torneo".

"Pero recalco, acá hay un plan claro, que seguro terminará dando éxitos y alegrías al club. Nuestra aspiración es que la U sea realmente el semillero del fútbol chileno, masculino y femenino. Estamos dando pasos en esa dirección. ¿Si alguien habló con Sampaoli? Lo desconozco", cerró Carlos Larraín.