Durante la tarde de ayer, los diputados de Chile Vamos abandonaron furia la sesión que buscaba abordar y votar las indicaciones que entregó el Ejecutivo sobre la Reforma de Pensiones. En la instancia,que se viralizó a través de redes sociales, los parlamentarios acusaron un “show” del Gobierno y se pararon molestos justo antes de comenzar a votar. La situación fue criticada por los usuarios de “X”.



Cabe mencionar que esta reforma que se presentó en noviembre de 2022, busca subir la cotización del 10% actual al 16%, a cargo del empleador y elevar así las bajas pensiones que reciben la mayoría de los chilenos.Sin embargo esta nueva sesión de los diputados, los miembros de Chile Vamos no quedaron conformes con los nuevos cambios que realizó el Gobierno ya que acusaron que es un texto muy distinto al presentado en 2022.



Diputados tienen fuerte discusión en plena sesión



Los parlamentarios de derecha ya mencionados, pidieron más tiempo para analizar la nueva propuesta de reforma, solicitud que el presidente de la comisión Juan Santana (PS) no tomó en cuenta. Ante esto, los diputados molestos decidieron pararse y retirarse del lugar muy enojados sin participar en la importante votación. Así mismo se fueron lanzando sus dardos en contra del oficialismo.



“Nosotros nos vamos a retirar (...) que les vaya bien nomás”, se le pudo escuchar decir a Frank Sauerbaum (RN), a través de la señal oficial de la Cámara. Bajo esta misma línea Henry Leal (UDI) disparó. “¡No estamos disponibles para un show del gobierno de este tipo donde no nos dejan fundamentar el voto!”.



“No nos prestamos para un show donde no podemos siquiera fundamentar el voto. Esto no es democracia, presidente, y el presidente (Santana) es el principal responsable de este show”, agregó. Sin embargo, este accionar no detuvo la sesión, ya que según La Tercera los demás presentes votaron de igual forma las indicaciones.