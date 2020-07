Diputado RN que votó a favor del 10% denunció presiones de su propio partido

El parlamentario criticó la forma en que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, trató a quienes votarían a favor del proyecto.

El diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, ha generado división en su partido luego de cambiar su voto en el proyecto de ley que permite el retiro de un 10% de los fondos de pensiones.

El parlamentario había votado abstención en primera instancia para luego aprobar la idea, lo que generó una serie de presiones en el intenso proceso que vivieron los parlamentarios oficialistas que respaldaron la iniciativa el miércoles pasado.

El diputado del distrito 9 de la Región Metropolitana, comentó que “en la primera votación iba a votar a favor, pero el Gobierno me planteó de muy buena manera que por favor me abstuviera y diera la oportunidad de entregar una mejor propuesta, una que iba a ser mucho mejor que sacar el 10% de los fondos de pensiones, mucho mejor para la clase media y que no iba a tener efectos colaterales", agregando que por eso se abstuvo.

Sin embargo, y tras ver la nueva propuesta del Gobierno, el parlamentario señaló que "no fue buena".

"Me llamó mucha gente del distrito señalando que quedaban fuera producto que exigían acreditar que habían disminuidos sus ingresos en un 30%. El peluquero, garzón y todos los trabajadores con propina no tienen cómo acreditar esa disminución de ingresos y así una serie de personas con trabajos informales no tienen cómo acreditar esa caída", puntualizó.

Durán también tuvo palabras para las presiones que llevó a cabo su colega Diego Schalper, quien fue denunciado publicamente por Andrés Celis de realizar "coimas" y favores políticos a los diputados que aprobaron el proyecto en primera instancia.

"No tengo idea de eso. La única presión que yo sentí y que no corresponde en democracia, fue que primero la bancada amenazó que, si se votaba a favor la primera vez, la idea de legislar, iban a haber 14 diputados que se iban ir de la bancada, eso ya era impresentable. Si ustedes no votan “rechazo”, nosotros nos vamos", comentó.

Sin embargo, aseguró que "el día anterior a la segunda votación, sale en La Segunda que el Comité de Acción de RN van a solicitar sanciones para los parlamentarios que no respeten acuerdos", agregando que: "Eso es presionar, decir que vamos a buscar sanciones a aquellos que voten distinto. Eso, no corresponde y son las presiones que siento que recibí de parte de este grupo que estaba impulsado, al parecer, por Diego Schalper.Menos, estar denostando, ofendiendo o tratando de populistas, demagogos y una serie de calificativos que no ayudan a la democracia".

Críticas al Gobierno

Durán indicó que tuvo un encuentro de pasillo con el ministro Cristián Monckeberg, quien le dijo: "‘Jorge por favor, danos esa oportunidad de hacer una serie de mejoras que se pueden ingresar’. Me trató de convencer con argumentos como corresponde en democracia y habla muy bien del ministro Monckeberg".

Por otro lado, reclamó el trato que dio el ministro del Interior Gonzalo Blumel, a los parlamentarios que habían votado a favor, tratándolos de"‘populistas".

"O sea, diciendo que los parlamentarios que votábamos a favor, ¿nos teníamos que ir? Eso, generó rabia y son presiones que no se deben realizar. Menos, estar denostando, ofendiendo o tratando de populistas, demagogos y una serie de calificativos que no ayudan a la democracia", cerró el honorable.