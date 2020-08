Diputado RN confesó que votará por el "Apruebo" en el Plebiscito Constituyente

El parlamentario indicó que esta opción es la manera para "reconstruir el país, de reunificarlo".

El diputado de Renovación Nacional Camilo Morán, se ha transformado en uno de los principales propulsores de la campaña "Apruebo" en Chile Vamos, de cara al Plebiscito del próximo 25 de octubre.

A pesar que en Renovación Nacional tienen libertad de elección, el Apruebo es minoría y por esto el parlamentario sostuvo que "la gente no nos entiende mucho, pero la diversidad es parte de Renovación Nacional, toda su historia ha sido así, permanentemente hemos tenido discusiones internas y la diversidad es parte de nuestro ADN".

El diputado aseguró que cree que ganará el Apruebo, aunque aseguró que "creemos que la madre de todas las batallas es el 11 de abril y no el 25 de octubre".

"Lo que a mí más me motiva, y me tiene trabajando en esto, es que es tiempo de reconstruir el país, de reunificarlo y para eso el Apruebo es una buena alternativa, una nueva Constitución que le dé la garantía a todos y que sea validada por todos. No tengo ningún problema con la Constitución actual, pero me gustaría plasmar muchas cosas de la Constitución actual en una nueva Constitución discutida por todos", argumentó.

Además, se refirió a la petición de José Antonio Kast, de ultraderecha y votante del Rechazo, de unir fuerzas con Chile Vamos. "Bastante patudo", dijo Morán, porque "permanentemente nos ha puesto trabas, nos ha puesto palitos en el camino, ha tratado muy mal a Renovación Nacional particularmente".

"Los extremos no le hacen bien al país y José Antonio Kast representa un extremo, que se quedó fuera del 11 de noviembre, igual que el Partido Comunista -otro extremo-, por lo tanto, que sigan en el extremo, sigan estando fuera de este acuerdo", cerró.